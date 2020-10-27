Екатеринбург, 27 октября, 2020, 09:13 — ИА Регнум. Намерение Минобрнауки гарантированно обеспечить 50% школьников бюджетными местами в вузах может прийтись по вкусу не всем регионам, заявил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Студенты

По мнению спикера, инициатива может оказаться «сомнительной». Если в Свердловской области имеется большое количество вузов с достаточным количеством бюджетных мест, то есть и субъекты РФ с обратной ситуацией.

«Чтобы инициатива была везде реализована, вероятно, придется забрать имеющиеся бюджетные места у ряда регионов, чтобы добавить в те субъекты, где есть нехватка, — опасается источник, — Образование и так сверхзатратная сфера, и добавлять туда больше уже не получится. Только перераспределение того, что уже выделено».

Кроме того, нужно ещё оценить, на каких направлениях добавят бюджетные места. «Если добавлять там, где их и так достаточно, ситуация не улучшится. Если же добавить туда, где их мало, то, может, здесь удастся достигнуть положительного социального эффекта», — уточнил спикер. По гуманитарным направлениям налицо недостаток мест, а на некоторых технических специальностях сталкиваются с их переизбытком, из-за чего туда берут выпускников с не лучшими результатами ЕГЭ, добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ сообщили, что не менее половины выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами в вузах.