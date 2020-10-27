Кызыл, 27 октября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Несмотря на вдвое меньший урожай зерна по сравнению с прошлым годом, перед аграриями Тувы остро встала проблема его сохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Зерно в амбаре

Как отмечается, всего в регионе есть 11 зернохранилищ общей мощностью 8160 тонн зерна. При этом намолочено около 17 тыс. тонн при средней урожайности 16 центнеров с гектара. Кроме того, в ряде районов из-за дождливого лета возникли проблемы с повышенной влажностью зерна.

«Фермеры как могли тянули с уборкой, чтобы дождаться созревания злаков, однако до нормы влажность так и не удалось снизить. Поэтому хозяйствам этой зоны требуется тщательная обработка зерна — очистка и сушка», — отметили в правительстве.

В настоящее время для хозяйств Тандинского и Чаа-Хольского районов при поддержке минсельхозпрода республики закуплены комплексы КЗС-40 с опциями очистки и сушки зерна. Здесь также началось строительство более мощных зернотоков. Кроме того, в регионе начинается строительство мукомольного предприятия, которое, как ожидается, позволит сократить издержки на хранение зерна.