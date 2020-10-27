В Астрахани на строительство общежитий выделят более миллиарда рублей
Астрахань, 27 октября, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Астраханский государственный университет объявил открытый конкурс в электронной форме на строительство двух общежитий на 900 мест. Начальная цена лота превышает 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Заявки на участие принимаются до 16 ноября 2020 года. Максимальная стоимость лота составляет 1 294 665 650 рублей. При этом предусмотрен 30%-ный аванс.
Финансировать стройку будут средствами, выделенными в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета «субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности» от 18 сентября 2020 года.
В документации уточняется, что местом строительства определена улица С. Перовской, 96 в Астрахани, а работы должны завершить до 31 декабря 2022 года.
5% жилых ячеек проектом предусмотрены универсальными, с учётом расселения любых категорий проживающих студентов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.