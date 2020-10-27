Кызыл, 27 октября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. В Туве завершилась уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, аграрии намолотили всего около 17 тыс. тонн зерна, что в два раза меньше показателей 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Средняя урожайность составила 16 центнеров с гектара. При этом в фермерском хозяйстве Виктора Пирогова установили рекорд, намолотив по 30 центнеров.

«Большая часть урожая — пшеница, которой получено более 10,5 тысячи тонн. Собрано также 2,7 тысячи тонн ячменя, 3,5 тысячи тонн овса, 146 тонн проса и 60 тонн гречихи», — добавили в правительстве.

На фермеров пришлось около 72% всего собранного урожая, или 12,2 тыс. тонн. Доля сельхозкооперативов составила 23,3% или почти 4 тыс. тонн. Остальное пришлось на личное подсобное хозяйство местных жителей, собравших 786 тонн зерна (4,63%).

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