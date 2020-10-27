Москва, 27 октября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России опубликовало новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В девятую версию документа внесен ряд важных изменений, сообщается на сайте ведомства.

Russian.news.cn Заболевший COVID-19

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В частности, Минздрав рекомендует новые схемы лечения COVID-19, а для профилактики коронавируса предлагается использовать противовирусный препарат «Умифеновир». Также при контакте с больным COVID-19 рекомендуется назначать препарат «гидроксихлорохин» или «интерферон».

Кроме того, в связи с ростом заражения коронавирусом необходимо назначать медикаментозную профилактику определенным группам населения, включая медицинских работников. Рекомендации Минздрава направлены во все субъекты РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 октября в России выявлено 17 тыс. 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

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