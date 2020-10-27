Ульяновск, 27 октября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод (УАЗ) отправил в Болгарию 11 автомобилей на базе УАЗ «Профи» в рамках соглашения, заключенного ООО «УАЗ» и Союзом потребкооперации Болгарии. Об этом 26 октября сообщается в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

УАЗ Мобильные магазины на базе УАЗ «Профи» для Болгарии

Отмечается, что из десяти грузовиков «Профи» были сделаны мобильные магазины. В качестве оснащения они получили надстройки из сэндвич-панелей, закрепленные на каркасе усиленной конструкции. При этом снаружи машины обшиты плакированным металлом, а внутри — пластиком.

Кроме того, мобильные магазины на базе УАЗ «Профи» оборудованы нержавеющей мойкой с автономным водоснабжением, гардеробным шкафом, полками, холодильной витриной, морозильным ларем, а также бензогенератором.

«Такие автомобили пригодятся там, где нет торговых сетей: они помогут обеспечить сельские и горные районы страны продовольствием и хозяйственными товарами», — говорится в сообщении.

Ещё один автомобиль превратили в машину скорой медицинской помощи класса В. Он будет доставлять больных в клиники из отдаленных населенных пунктов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» поставил «СберЛогистике» партию фургонов Lada Largus.

Читайте также: ГАЗ поставил в Тюмень 60 газовых автобусов