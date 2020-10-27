Красноярск, 27 октября, 2020, 07:06 — ИА Регнум. В Ермаковском районе Красноярского края произошло ДТП с пострадавшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по региону. На месте аварии работают госавтоинспекторы Ермаковского района.

24.мвд.рф ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

По предварительной информации, утром 27 октября 31-летний водитель на автомобиле «Тойота Хайс» двигался со стороны Томска в сторону Кызыла. На 497-м км автодороги Р-257 «Енисей» он не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся в правый кювет. В салоне находились 17 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести в Ермаковскую районную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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