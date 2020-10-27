Барнаул, 27 октября, 2020, 05:26 — ИА Регнум. В связи со взрывным распространением коронавируса и сбоями в новой системе маркировки лекарственных препаратов, в Алтайском крае возник катастрофический дефицит антибиотиков. Назначенные пациенту с двусторонней пневмонией на приеме в поликлинике левофлоксацин и азитромицин не удалось найти ни в одной аптеке. Существование проблемы подтвердила на пресс-конференции директор краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита (доля предприятия на розничном рынке составляет 3%). Её слова цитирует «Толк».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В аптеке

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

"Препараты не могут выдвинуться в регионы с заводов. В 10 часов утра в пятницу антибиотиков, например, не было в Барнауле вообще. Они и в понедельник (26 октября, прим. ИА REGNUM) не появились. Сейчас мы ведем переговоры с дистрибьюторами, с заводами-изготовителями. Но проблема ажиотажа не менее серьезная, чем сбои в системе маркировки», — пояснила Ольга Калита.

По её словам, трёхмесячного запаса антибиотиков стало хватать ровно на неделю. Аптекари уповают на объявленное Минпромторгом упрощение работы системы, при которой аптека может не дожидаться подтверждения поставщика о том, что товар можно «двигать дальше». Лекарства продают через контрольно-кассовую технику.

Судя по словам директора краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольги Калиты, минздрав края намерен бороться против ажиотажного спроса на антибиотики путем выдачи электронных рецептов на препараты по месту жительства, но когда заработает эта система, неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 26 октября в Алтайском крае выявлено 18 133 носителя SARS-CoV-2, причём только 623 из них добавились за последние выходные дни — 24−25 октября. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5570 человек, + 191 за выходные дни) и ОРВИ (6787 человек, + 386 за выходные дни).