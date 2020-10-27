Москва, 27 октября, 2020, 03:45 — ИА Регнум. АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» проводит одноэтапный запрос предложений от компаний, которые готовы оказать услуги по страхованию рисков при пусках ракет космического назначения, запусках космических аппаратов, транспортных пилотируемых кораблей, грузовых кораблей и стыковке транспортных пилотируемых, грузовых кораблей с международной космической станцией. Начальная цена договора составит почти 5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Заявки принимают до 6 ноября 2020 года. Максимальная цена договора — 4 937 059 175,69 рубля. При этом будут задействованы собственные средства заказчика.

В техническом задании уточняется, что выгодоприобретателем по договору выступит госкорпорация «Роскосмос». Место оказания услуг — космодромы «Байконур», «Восточный», «Плесецк».

В списке страховых рисков указаны риски гибели «застрахованного имущества по любой причине вследствие происшествия, имевшего место между началом периода страхования и окончанием периода страхования».

В список застрахованного имущества попадут транспортный грузовый корабль «Прогресс МС-17», транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-18» и иное имущество.