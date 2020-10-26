Южно-Сахалинск, 26 октября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа, вооруженное ЗРС С-300В4, будет перебазировано на Курильские острова, сообщает 26 октября пресс-служба Восточного военного округа.

Mil.ru ЗРС С-300

Переброска соединения ПВО будет произведена в рамках военных учений.

«В зенитном ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Еврейской автономии, стартовало учение по перебазированию одного из подразделений на большие расстояния», — указано в сообщении пресс-службы округа.

В ходе манёвров будет отработан марш своим ходом, а также переброска железнодорожным и морским транспортом. В ходе размещения на одном из островов Курильской гряды соединение отработает навыки борьбы с диверсионными группами противника.

В учениях будет задействована недавно воссозданная 38-я зенитная ракетная бригада Восточного военного округа, дислоцирующаяся в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.

Стоит отметить, что в 2020 году над Курильскими проливами возле российской границы несколько раз проходили стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H ВВС США, которых контролировали российские истребители Су-35С.