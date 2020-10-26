Нью-Дели, 26 октября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Индия получит доступ к спутниковым данным орбитальной группировки США в рамках соглашения об обмене и сотрудничестве в геопространственной сфере, сообщает 26 октября индийская газета The Times of India.

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По утверждению издания, Индия получит доступ к спутниковым изображениям, топографическим и аэронавигационным цифровым данным, в том числе для наведения ракет и управления беспилотниками.

По данным The Times of India договор об обмене и сотрудничестве в геопространственной сфере будет подписан 27 октября на встрече глав МИД и военных ведомств двух стран.

Кроме того, пишет газета, Нью-Дели и Вашингтон подпишут техническое соглашение об обмене информацией для расширения сотрудничества между военно-морскими флотами Индии и США.