Луганск, 26 октября, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ перехвачен при попытке пересечь границу ЛНР, сообщает 26 октября ЛуганскИнформЦентр.

VoidWanderer Беспилотный летательный аппарат Sparrow

Уточняется, что беспилотник Sparrow применили боевики 24-й бригады ВСУ, что является нарушением Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Аппарат был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции подавления «Тритон М1». В ЛНР изучают сведения, хранящиеся в памяти Sparrow.

Напомним, договорённости о допмерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе действуют с 00:01 27 июля 2020 г. Запуск беспилотников в районе линии соприкосновения является нарушением этих договорённостей.