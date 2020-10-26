Анкара, 26 октября, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Вооруженные неизвестные взорвали бомбу в городе Искендерун при попытке их задержания полицейскими, сообщает 26 октября МВД Турции.

U.S. Department of Defense После взрыва

По непроверенным данным, один из злоумышленников совершил самоподрыв.

Кроме того, СМИ сообщают о перестрелке, которая произошла при попытке их задержать.

Местные власти утверждают, что речь идет о боевиках «Рабочей партии Курдистана».

Сообщается о том, что от взрыва никто кроме подозреваемых не пострадал, однако на место взрыва прибывает большое количество машин скорой помощи.

Информация уточняется.