Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 октября, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик 26 октября заявил, что сербы и хорваты предложат новую модель функционирования Боснии и Герцеговины через альтернативу «разделения территории». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Босния и Герцеговина

«Все больше и больше людей говорят, что Босния и Герцеговина — нестабильное неустойчивое государство», — подчеркнул Додик, настаивая на том, что разделение территории, которое включает референдум об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины, не будет означать войну, если за этим не последует международного вмешательства.

На это заявление немедленно отреагировала главная боснийская партия Демократического действия, в которой заявили, что Додик такими утверждениями прямо подвергает сомнению принципы Дейтонского соглашения со всеми проистекающими из этого последствиями.