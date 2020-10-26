Ижевск, 26 октября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Дополнительные средства поддержки в виде грантов после конкурсного отбора смогут получить крестьянско-фермерские хозяйства Удмуртии. Сумма в размере 154,4 млн рублей выделена за счет перераспределения между целевыми статьями расходов бюджета села на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

На получение грантов могут претендовать фермеры, которые не получают поддержку в рамках четырёх федеральных программ — «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов.

Максимальная сумма, которую может получать каждое из хозяйств, составит 6 млн рублей. Средства будут направлены на стимулирование развития сельхозпроизводства в период пандемии: на приобретение животных и техники, на автономные источники света, газа и воды, на аренду помещений. Республика планирует возместить до 80% затрат. При этом каждый из фермеров в обязательном порядке должен создать по одному новому рабочему месту на каждые 1,5 млн рублей от суммы гранта.

Отбор проектов продлится до 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава профильного ведомства Ольга Абрамова говорила, что аналогичным способом, за счет перераспределения средств между статьями бюджета, аграрии республики смогут дополнительно получить 195,6 млн рублей. Средства выделяются на три направления — элитное семеноводство, фермерство и обновление парка сельхозтехники.