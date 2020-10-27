Южно-Сахалинск, 27 октября, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Намерение нового премьер-министра Японии Есихидэ Суги подписать с Россией мирный договор и «успешно завершить» переговоры по вопросу Курильских островов вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили комментарии 26 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

"И почему я не верю этим японцам? Точка по поводу Курильских островов была поставлена после войны. Пусть перечитают договор. Япония напала на СССР, в результате чего потеряла часть своей территории как наказание за агрессивность. Точка», — поделился мнением Александр Ч.

Часть граждан оказалась в непонимании по поводу того, зачем России вообще подписывать мирный договор с Японией и вести с ней диалог о законно принадлежащих РФ территориях. Люди боятся, что данные острова могут стать разменной монетой в элитных играх двух государств.

«О чем с ними разговаривать, Путин решать может все вопросы только на благо страны, это ему вверено нашими гражданами, так что он может решать с ними, мне непонятно. Территории России отдать — это преступление. Вон Крым отдавал один уже Украине и чем это обернулось сейчас? Зачем давать повод думать о России, как о дураках? Я не понимаю. И танцев с японцами не понимаю, эти территории не являются спорными, они, нужно один раз им донести, что Курилы принадлежат России — и точка», — написала Анна.

Некоторые пользователи решили привести исторические справки, согласно которым Курильские острова не являются спорными территориями, а совершенно справедливым образом достались Российской Федерации.

«Формальная капитуляция подписана 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Для СССР, который вместе с другими союзниками принял капитуляцию Японии, этот документ стал актом выполнения соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части возвращения под его суверенитет Южного Сахалина и Курильских островов. Так что торг тут неуместен! Япония капитулировала!» — считает Александр Л.

Отдельные комментаторы решили зарыться в страницы истории еще глубже и нашли информацию о том, каким образом Курильские острова попали под контроль Российской империи в XVIII веке. По мнению граждан, несмотря на соседство данных территорий с Японией, Курилы являются неотъемлемой частью исторической и актуальной России.

«В 1772 году российские власти отнесли Курильские острова под управление главного командира Камчатки, а в 1786 году императрица Екатерина II издала указ о защите («сохранении») прав на «земли, мореплавателями российскими открытые», в числе которых называлась и «гряда Курильских островов, касающаяся Японии». Данный указ был опубликован на иностранных языках. После публикации ни одно государство не оспорило права России на Курильские острова», — привёл в пример историческую справку Александр М.

Напомним, 26 октября новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о намерении страны подписать с Россией мирный договор и «успешно завершить» переговоры по вопросу Курильских островов.