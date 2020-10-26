Москва, 26 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 ВВС Франции у границы России над акваторией Черного моря, сообщает 26 октября Национальный центр управления обороной РФ.

Giancarlo Foto4U Mirage 2000

После обнаружения радиолокационными средствами разведки двух воздушных целей, идущих к границе России, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.

После разворота и ухода иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель вернулся на свою авиабазу.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отмечают российские военные.