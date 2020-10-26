Москва, 26 октября, 2020, 22:20 — ИА Регнум. Правительству России дали время предложить меры по сокращению пути до Черноморского побережья для туристов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Айвазовский. Черное море. 1845

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, до 1 декабря 2020 г. правительство должно назвать, какие шаги будут предприняты для развития транспортной инфраструктуры, позволяющей ускорить доставку пассажиров к российским курортам на Чёрном море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в летний сезон в этом году турпоток потерял 30%. Но это намного меньшие потери, чем прогнозировалось.

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