Москва, 26 октября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. «Разобраться в собственном доме и привести в порядок собственную Землю» перед освоение Луны и Марса предложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с журналистами 26 октября.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Комментируя инициативы объединения «Соглашение Артемиды», глава Роскосмоса отметил, что у таких стран как Люксембург свои проблемы в отношении полезных ископаемых: «если вовремя не затормозил, ты уже не в Люксембурге».

Рогозин «Но у нас гигантская страна, до сих пор толком не освоенная, мы ещё всеми ресурсами, которых огромное количество, не умеем пользоваться. А если пользуемся, то зачастую варварскими способами».

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Напомним, в 2017 году в Люксембурге вступил в силу закон, предоставляющий частным компаниям права на добываемые в космосе ресурсы.

Люксембург стал первой страной в ЕС, официально разрешившей частному бизнесу добычу ресурсов в космосе.