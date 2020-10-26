Любляна, 26 октября, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Правительство Словении выделит субсидии в размере 5 миллионов евро коммерческим авиакомпаниям, которые будут готовы в следующем сезоне обеспечивать полёты по крайней мере по двум авиационным направлениям в неделю. В правительстве отметили, что это важно для возвращения Любляны в систему авиасообщения с другими крупными европейскими аэропортами. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Tiia Monto Аэропорт. Любляна

Заинтересованные авиаперевозчики должны будут принять участие в государственном конкурсе, анонсированном 26 октября в официальной газете Словении. Правительство пообещало взамен предоставить финансовые стимулы в следующем сезоне для стабилизации авиасообщения Словении с аэропортами в третьих странах и других государствах Европейского союза.

Также словенским авиакомпаниям было обещано сохранение регулярных авиационных направлений и восстановление тех, которые были отменены из-за последствий коронавируса.