Загреб, 26 октября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Хорватский депутат Европарламента Желяна Зовко 26 октября избрана вице-председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Diliff Европейский парламент

Зовко заявила, что назначение на эту должность является большой честью и привилегией как для нее, так и для всей хорватской делегации в Европейском парламенте.

Будучи единственной женщиной вице-председателем Европарламента, Зовко будет активно продвигать гендерное равенство во внешней политике и политике безопасности Европейского союза.

Зовко раннее участвовала в работе Комитета по внешним делам в обоих мандатах в Европейском парламенте, а также занимала должность заместителя координатора по иностранным делам в Европейской народной партии.