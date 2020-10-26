Вашингтон, 26 октября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Американские власти вводят новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщило 26 октября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

В санкционный список Вашингтона дополнительно включён ряд иранских компаний и граждан, в числе которых — министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Напомним, на минувшей неделе Соединённые Штаты ввели санкции в отношении посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди.