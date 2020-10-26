Ижевск, 26 октября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Удмуртия по итогам января-сентября экспортировала в Китай молочную продукции на сумму 3,1 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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В частности, за девять месяцев в КНР поставлено 110 тонн молока и молочных коктейлей. Этот показатель превышает прошлогодний уровень поставок за аналогичный период на 62%. В январе-сентябре прошлого года в денежном выражении экспорт удмуртской молочной продукции составил 1,9 млн долларов.

До настоящего момента годовой план по экспорту продукции АПК исполнен на 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре текущего года Удмуртия увеличила производство молока на 4,8% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Всего в республике произведено 664,5 тыс. тонн молока.