«Непростая ситуация» в костромском морге — тела умерших складывают на пол
Кострома, 26 октября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Костромской области разгорается новый скандал, связанный с работой морга областной больницы. Шокирующее видео, на котором пакеты с телами усопших лежат на полу морга и у входа в помещение, снял и выложил в социальные сети костромич.
«Вот так вот лежат (трупы) в морге областной больницы», — прокомментировал снятые кадры автор.
После того, как информация попала в СМИ, департамент здравоохранения Костромской области решил прокомментировать случившееся в социальных сетях. По сведениям департамента, в больнице сложилась «непростая ситуация», связанная с большим объёмом работы и нехваткой специалистов.
Напомним, что в 2019 году морг при областной больнице в Костроме уже попадал в эпицентр скандала. Патолого-анатомическое отделение не успевало вовремя проводить вскрытия тел умерших граждан, из-за чего в морге образовались более чем недельные очереди. Тогда департамент здравоохранения объяснял ситуацию последствиями реформ в медицине.