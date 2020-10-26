Кострома, 26 октября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Костромской области разгорается новый скандал, связанный с работой морга областной больницы. Шокирующее видео, на котором пакеты с телами усопших лежат на полу морга и у входа в помещение, снял и выложил в социальные сети костромич.

«Вот так вот лежат (трупы) в морге областной больницы», — прокомментировал снятые кадры автор.

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После того, как информация попала в СМИ, департамент здравоохранения Костромской области решил прокомментировать случившееся в социальных сетях. По сведениям департамента, в больнице сложилась «непростая ситуация», связанная с большим объёмом работы и нехваткой специалистов.

«В морге костромской областной больницы, действительно, сложилась непростая ситуация. Отсутствует ряд специалистов, кроме того, один человек находится на больничном. При этом, в связи с эпидемической обстановкой было принято решение проводить патологоанатомическую экспертизу всех умерших, в том числе людей с хроническими заболеваниями. Это более чем на треть увеличило нагрузку на учреждение. Все тела хранятся в неотапливаемом помещении, нарушений сроков обработки не имеется. В связи со сложившейся ситуацией к работе привлечены 2 врача из других медучреждений. Кроме того, часть вскрытий взяла на себя судебно-медицинская экспертиза».

Напомним, что в 2019 году морг при областной больнице в Костроме уже попадал в эпицентр скандала. Патолого-анатомическое отделение не успевало вовремя проводить вскрытия тел умерших граждан, из-за чего в морге образовались более чем недельные очереди. Тогда департамент здравоохранения объяснял ситуацию последствиями реформ в медицине.