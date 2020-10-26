Нью-Йорк, США, 26 октября, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США резко просели в ходе торгов 26 октября на фоне тупика переговоров между Белым домом и Конгрессом о мерах стимулирования американской экономики.

Dow Jones

Dow Jones упал до сессионного минимума в 27 487,85 пунктов, падение является худшим для основного промышленного индекса за семь недель.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 823,64 пункта (2,91%), до 27 511,93 пункта, индекс S&P 500 упал на 81,49 пункта (2,35%), до 3383,90 пункта, индекс Nasdaq упал на 232,81 пункта (2,02%), до 11 315,47 пункта.

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