Лондон, 26 октября, 2020, 19:33 — ИА Регнум. По мнению аналитиков PVM Oil Associates, открытие нефтяных полей в Ливии плохо сочетается с планами ОПЕК+ ослабить ограничения добычи, 26 октября сообщает агентство Reuters.

Cipiota Нефтяная платформа. Ливия

«ОПЕК+ нельзя проявлять беспечность и надо решать вопрос о появлении на рынке дополнительных баррелей, иначе дни относительно стабильных цен на нефть будут сочтены» , — отмечает стратег PVM Тамас Варга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что в ближайшие недели планирует нарастить добычу до 1 млн баррелей в сутки.

Читайте также:Восстановление добычи нефти в Ливии — «последнее, что нужно рынку»