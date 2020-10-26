Подмосковным врачам предоставят дополнительные автомобили
Красногорск, 26 октября, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В Подмосковье бригадам врачей выделяются дополнительные автомобили для выезда к пациентам. Об этом 26 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщается на официальном сайте регионального правительства.
Kuzdrav.ru
Скорая помощь
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Подобные меры предприняты из-за возросшей нагрузкой на службу скорой медицинской помощи.
«Необходимо предусмотреть дополнительные машины. Сейчас у нас вместо 6 тысяч — 10−11 тысяч вызовов скорой в сутки. Наша задача — максимально успевать выезжать на дом», — сказал Воробьёв.