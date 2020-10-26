Киев, 26 октября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Партия Зеленского «Слуга народа» по итогам местных выборов в некоторых регионах Украины пойдет в оппозицию, заявила в эфире одного из телеканалов 26 октября народный депутат Рады, замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

President.gov.ua Владимир Зеленский на избирательном участке

«В некоторых регионах мы будем в оппозиции, особенно это касается городских советов некоторых городов… С этими мэрами будет очень сложно наладить отношения, хотя президент в своем обращении призвал к конструктиву», — заявила Кравчук, но не уточнила при этом, о каких городах идет речь.

Она отметила, что определение актуальных политических позиций партии Зеленского — это вопрос «нескольких недель».

«Но при этом в части областей, особенно в части областных советов… мы можем вокруг себя каким-то образом создать ситуативное большинство. Это абсолютно реалистично, и я уверена, что коллеги ставят перед собой такую цель», — добавила она.

При этом на брифинге сегодня же глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что после обработки результатов параллельного подсчета голосов с 49% участков «Слуга народа» имеет 20% мест в областных советах, 17% — в районных. По горсоветам ситуация пока не ясна, но ранее в партии Зеленского признали, что на этом уровне результат значительно хуже, чем на других.

До этого Корниенко уточнял, что партия «Слуга народа» будет иметь ситуативные коалиции в местных советах и в первую очередь — искать партнеров среди местных партий.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 26 октября. Официальные итоги выборов должны быть оглашены до 6 ноября.