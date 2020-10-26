Москва, 26 октября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Правительство России проработает перечень мер, направленных на вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

В том числе, как сообщается, правительство должно проработать меры, направленные на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 октября 2021 года.