Кетовский район, Курганская область, 26 октября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. В Курганской области возбуждено уголовное дело относительно трагедии, произошедшей при подготовке к охоте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

(сс) klimkin Охотничье ружье

По версии следствия, днём 24 октября 2020 года компания мужчин в садоводческом товариществе «Бодрость» Кетовского района собиралась на охоту. При проверке охотничьего ружья 33-летний гражданин был неосторожен, ненамеренно выстрелив, попал в 34-летнего потерпевшего. От полученного ранения тот скончался на пути в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие устанавливает на данный момент все обстоятельства трагического случая.