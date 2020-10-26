Великий Новгород, 26 октября, 2020, 18:48 — ИА Регнум. В Новгородской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вновь введён запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также установлен обязательный процентный порог для режима удалённой работы сотрудников предприятий и организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Такие решения приняты 26 октября на заседании областного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Значительное число заражений происходит при проведении банкетов, поэтому предлагаю временно предоставление таких услуг приостановить», — заявил на заседании губернатор Андрей Никитин, слова которого приводит пресс-центр правительства Новгородской области.

Кроме того, решено, что в обязательном порядке на удалённый режим работы предприятия должны перевести 5% сотрудников.

«Норма в 30% переведённых сотрудников на удаленный режим остается рекомендательной, но 5% станет обязательной», — отметил Андрей Никитин.

Он высказала возмущение тем фактом, что «есть предприятия с численностью сотрудников до тысячи человек, где количество сотрудников на «удалёнке» равняется нулю».

По данным министерства торговли и промышленности Новгородской области, общий процент по переводу сотрудников на удалённую работу на них составляет в регионе около 3,5%. Переведено на удаленную работу 23,7% от общей численности работников органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В министерстве здравоохранения Новгородской области, в свою очередь, отметили, что из 1117 развернутых коек больными с диагнозом COVID-19 занято 966 коек. Свободный коечный фонд составляет 13,5% (151 койка). В учреждениях здравоохранения дополнительно будет развернуто 96 коек.

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в Новгородской области выявлено 80 новых носителей, в том числе 36 — в Великом Новгороде.

Общее количество случаев коронавируса в регионе за время пандемии составляет 6937 случаев, выздоровело 5206 человек, 83 человека скончались.