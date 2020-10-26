Орехово-Зуево, Московская область, 26 октября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья из ветхого жилья в ближайшее время будут переселены 27 человек. Об этом 26 октября сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

«В новостройку на улице Первомайская в городе Куровское будут переселены 27 человек из девяти аварийных жилых помещений общей площадью свыше 420 квадратных метров», — заявил министр строительного комплекса региона.

В новые квартиры переселят жителей аварийных домов на улице 40 лет Октября, 74; Первомайская, 81, 98, 101, 105. Всего в 2020 году в Орехово-Зуевском городском округе планируется переселить 156 граждан из 56 аварийных жилых помещений.