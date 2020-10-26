Кострома, 26 октября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Костроме определены два кандидата на пост сити-менеджера — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации городской думы, управлять городом изъявили желание два человека — экс-глава администрации Алексей Смирнов и бывший депутат городской думы Андрей Дюков.

Назначенный главой администрации Костромы в 2018 году Алексей Смирнов сложил полномочия 7 октября 2020 года в связи с началом работы нового созыва Костромской думы, как того требует закон. Временно исполняющим обязанности сити-менеджера назначен его первый заместитель — Олег Болоховец.

9 октября в Костроме был объявлен конкурс на должность сити-менеджера, и уже 14 октября заявку на участие в нём подал Смирнов. Второй претендент принёс документы в конкурсную комиссию 26 октября.

Алексей Смирнов: родился в Свердловской области, в 1990-х был начальником Сумаровского лосиного комплекса Костромского мехлесхоза, главным механиком Парфеньевского лесхоза. Позднее, с 2009 по 2013 год работал главой Парфеньевского района. С 2013 по 2018 год был заместителем губернатора Костромской области. С сентября 2018 года по октябрь 2020 года работал сити-менеджером Костромы.

Gradkostroma.ru Алексей Смирнов

Андрей Дюков: родился в Костроме, окончил Костромскую сельхозакадемию по специальности «инженер-экономист технического сервиса», был депутатом думы города Костромы шестого созыва. Состоял в партии «Справедливая Россия», но вышел из неё 14 дней назад. В настоящее время Дюков занимает пост заместителя руководителя производственной компании по ремонту металлоконструкций, состоит в браке и воспитывает трёх дочерей.

Duma-kostroma.ru Андрей Дюков

Документы от претендентов конкурсная комиссия принимает до 29 октября, после чего предоставленные ими сведения должны проверить различные ведомства. Окончательный выбор из претендентов, прошедших проверку, делает депутатский корпус. Ожидается, что имя нового сити-менеджера костромичам назовут 12 ноября.

Напомним, система двух глав в Костроме существует с 2010 года. Тогда в Костроме отменили прямые выборы мэра, и городское заксобрание приняло новую редакцию городского устава, согласно которому в областном центре появились сити-менеджер (глава администрации Костромы) и глава города Костромы.