Кострома, 26 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал прокуратуру и суды наказывать кафе и ночные клубы за незаконные вечеринки по всей строгости закона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Adm44.ru Сергей Ситников

«Прошу поддержки прокуратуры и судов в части привлечения нарушителей, которые сегодня создают опасность для людей, к самой серьезной ответственности. Убедительно прошу увеличить количество проверок и их интенсивность. Особое внимание обращайте на циничные случаи нарушения противоэпидемической дисциплины», — сказал на еженедельным совещании в администрации региона губернатор.

Напомним, с 23 октября в регионе вступил в силу запрет на проведение всех развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с численностью участников более десяти человек. Такие меры были приняты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся в области.

Однако в выходные, 24 и 25 октября, костромичи начали жаловаться на громкие гулянья и музыку в барах и караоке-клубах, находящихся рядом с домами. После этого надзорные органы провели рейд по крупным заведениям города и нашли подтверждения словам горожан. Запрет на организацию массовых мероприятий за исключением работы театров, цирка, филармоний и других концертных организаций в области продлится до 1 декабря.