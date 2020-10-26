Костромской губернатор разозлился на участников вечеринок во время пандемии
Кострома, 26 октября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал прокуратуру и суды наказывать кафе и ночные клубы за незаконные вечеринки по всей строгости закона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Напомним, с 23 октября в регионе вступил в силу запрет на проведение всех развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с численностью участников более десяти человек. Такие меры были приняты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся в области.
Однако в выходные, 24 и 25 октября, костромичи начали жаловаться на громкие гулянья и музыку в барах и караоке-клубах, находящихся рядом с домами. После этого надзорные органы провели рейд по крупным заведениям города и нашли подтверждения словам горожан. Запрет на организацию массовых мероприятий за исключением работы театров, цирка, филармоний и других концертных организаций в области продлится до 1 декабря.