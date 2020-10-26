Москва, 26 октября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 перехватил над акваторией Балтийского моря самолеты-разведчики ВМС Германии и ВВС США, сообщает 26 октября Национальный центр управления обороной РФ.

U.S. Navy Самолёт P-3 Orion

Две идущие к границе РФ воздушные цели были обнаружены техническими средствами контроля воздушного пространства.

Для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолет-разведчик U-2S ВВС США, после чего сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — уточняет Национальный центр.

После того как иностранные военные самолеты изменили курс и стали удаляться от границы России, истребитель благополучно вернулся на свою базу.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и стран НАТО практически ежедневно появляются у границ России над Черным морем и над Балтикой.