Воскресенск, Московская область, 26 октября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. В подмосковном Воскресенске водителя такси убили в очереди у ресторана быстрого питания, сообщили 26 октября в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Происшествие случилось 21 октября в Воскресенске. К автомобилю такси подошёл мужчина и выдвинул претензии о слишком медленном оформлении заказа. Потерпевшему нанесли не менее трёх ударов в область головы, от полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Полиция установила подозреваемого и задержала. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).