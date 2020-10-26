Подгорица, 26 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Авиакомпания Montenegro Airlines с 25 октября перешла на зимнее расписание полетов. Исполнительный директор аэропортов Черногории Данило Орландич сообщил национальному телевидению, что в зимний сезон граждане смогут летать в крупные европейские города: Лондон, Будапешт, Милан, Берлин, Париж, Дортмунд, Мюнхен.

(сс) Aero Icarus Самолет авиакомпании «Montenegro Airlines»

Новинкой этой зимы стало то, что самолеты МА будут летать по маршруту Подгорица — Киев.

Орландич отметил, что, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, Черногории удалось сохранить все эти воздушные направления со всеми авиакомпаниями, и что, если ситуация будет более благоприятной, они могут рассчитывать еще и на введение прямого авиасообщения с Люксембургом.