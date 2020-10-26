Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые за месяц
Москва, 26 октября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в понедельник, 26 октября, опустился ниже отметки в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубль и евро
По состоянию на 17:21 мск курс евро опустился на 43 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 89,85 рубля.
В последние раз европейская валюта стоила менее 90 рублей 25 сентября текущего года.
Курс доллара также снижается на торгах. На текущий момент он подешевел на 10 копеек — до 76,02 рубля.