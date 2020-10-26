Тула, 26 октября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Ограничения при посещении театров, кинотеатров, концертных залов, а также спортивных мероприятий вводятся на территории Тульской области с 27 октября. Изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Социальная дистанция на трибунах

«С 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%. На спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков», — пояснили в управлении пресс-службы.

Напомним, кинотеатры в регионе возобновили работу в августе с условием рассадки зрителей через одно место (за исключением семей).

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Как сообщало ИА REGNUM, также с 27 октября в Тульской области объявлен режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет, а с 29 октября на удаленный режим работы отправятся не менее 30% офисных работников.