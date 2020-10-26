Тула, 26 октября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В Тульской области работодателей обязали перевести на удалённый режим работы не менее 30% офисных сотрудников. Изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы по региону.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

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«С 29 октября работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% офисных сотрудников», — сообщили в пресс-службе. Исключение представляют ряд организаций, определенных указом.

Как сообщало ИА REGNUM, также с 27 октября до 9 ноября на территории Тульской области объявлено о введении режима обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет, работодателям предлагают отправлять таких сотрудников на удаленную работу, в отпуск либо на больничный.