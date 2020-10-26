Вашингтон, 26 октября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 26 октября в Twitter, что «фальшивые СМИ» прикрывают ошибки его оппонента Джо Байдена.

Andrea Widburg Дональд Трамп и Джозеф Байден

«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не мог вспомнить моё имя. Ему нужна была помощь ведущего, чтобы продолжить интервью» , — сообщил Трамп.

Трамп ранее неоднократно выражал сомнение в умственных способностях своего 77-летнего оппонента. После первых дебатов, провальных для кандидата от демократов, он называет оппонента «Сонным Джо».

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