Рязань, 26 октября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. 8,45 млн рублей выплачено на неотложные нужды семьям, пострадавшим в результате взрывов на территории воинской части 55 443 в Скопинском и Ряжском районах Рязанской области. Согласно актам обследования в 38 жилых помещениях выявлена утрата имущества. Вопросы оказания социальной помощи жителям пострадавших районов обсудили 26 октября губернатор Николай Любимов и министра труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В пунктах временного размещения сейчас не осталось постояльцев. На выпляты на неотложные нужды поступило 891 заявление — по 10 тысяч рублей получили 845 семей, 46 обращений рассматривается органами соцзащиты. От граждан, проживающих в пяти населённых пунктах Ряжского района, зоне муниципальной ЧС, на оказание материально помощи подано 76 заявлений, из них 19 семей уже получили выплаты на сумму 190 тысяч рублей. процедура получения выплат максимально упрощена, оформление бумаг происходит на межведомственном уровне.

В Скопинском районе 25 жилых помещений признаны полностью утраченными, в ещё 13-ти установлена частичная утрата имущества первой необходимости. В Ряжском районе дома не пострадали. Компенсации будут выплачивать из Резервного фонда в соответствии с поручением губернатора. Также по 20 тысяч получат родители детей, ранее проживавших в домах, которые теперь уничтожены при ЧС — таких несовершеннолетних двое, средства направят из областного фонда социальной поддержки населения.

Установлена единовременное компенсационная выплата за вред здоровью пострадавших — от 20 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести. Один миллион рублей выплатят семье погибшей женщины.