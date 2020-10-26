В Тульской области установили коронавирусные ограничения для пожилых
Тула, 26 октября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет вводится на территории Тульской области на период с 27 октября по 9 ноября. Соответствующие изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 26 октября.
Также постановлением предусмотрен перевод на дистанционный режим, предоставление оплачиваемого отпуска либо оформление листка нетрудоспособности работников в возрасте старше 65 лет.
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За неделю с 20 по 26 октября с Тульской области зарегистрировано 618 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 810 случаев заболевания.