Красногорск, 26 октября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. С 1 октября 2020 года в Подмосковье было выявлено 4745 нарушений масочного режима. Об этом 26 октября сообщили в Госадмтехнадзоре Московской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

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Начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов указал, что рейды проводятся в общественных местах. Вместе с представителями ведомства в них участвуют сотрудники полиции.

С начала октября проведено 1229 профилактических мероприятий в 59 муниципальных образованиях Подмосковья. Благодаря этому удалось выявить и предотвратить 4745 нарушений масочного режима. Также зафиксировано 2628 случаев несоблюдения социальной дистанции.