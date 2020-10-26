Воронеж, 26 октября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Возобновить горячее водоснабжение в Симферополе пока невозможно из-за сохраняющегося дефицита воды. Об этом заявил на заседании оперативного штаба по водоснабжению глава Крыма Сергей Аксёнов.

Без воды

«Пока подавать горячую воду нет возможности, исходя из режима экономии», — подчеркнул Аксёнов.

На совещании отмечалось, что за последние дни почти не поступали обращения о нарушении графика подачи воды, основные жалобы связаны с подачей воды на верхние этажи многоквартирных домов, качеством воды, авариями. При этом Аксёнов поручил усилить контроль за подвозом воды в емкости на фоне изменения погодных условий.

«Следите за прогнозом погоды. Координацией данного вопроса занимается «Вода Крыма», на данный момент уже есть определенные наработки. Задача заключается в том, чтобы с наступлением холодов ситуация с водоснабжением не ухудшилась», — сказал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приняли решение о начале отопительного сезона в регионе с 27 октября, несмотря на пока ещё тёплую погоду. Решение связано с пандемией COVID-19.