Москва, 26 октября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. В 2020 году впервые внутренние инвестиции на фондовый рынок перекрыли отток внешних инвестиций с российского фондового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM26 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Можно с осторожностью надеяться на стабилизацию цен на нефть, поддерживаемую словесными интервенциями ОПЕК, — сказала она. — Падение ВВП в России не такое сильное, как ожидалось, и гораздо меньше, чем в других странах. Российские вакцины от коронавируса активно проходят финальные испытания. Таким образом, ситуация на валютном рынке остается очень неопределенной из-за противоречия многих факторов, влияющих на курс рубля. Перспективы укрепления рубля в ближайший квартал остаются, в том числе за счет возобновления операций керри-трейд со стороны иностранных инвесторов после успешно проведенных американских выборов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, как массовая вакцинация может отразиться на курсе рубля.