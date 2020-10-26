Москва, 26 октября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Одним из факторов, которые приведут к падению курса рубля, могут стать президентские выборы в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала слова руководителя Сбербанка РФ Германа Грефа, который сказал, что курс рубля сильно недооценен.

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«Трудно согласиться с такой точкой зрения. Курс рубля сильно зависит от нефтяных целей, это действительно так. Однако в связи с коронавирусом спрос на нефть резко упал, ОПЕК была вынуждена ограничить добычу, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на нефть, причем сейчас Brent торгуется близко к пятилетним минимумам, — пояснила Кошелева. — К концу года многие аналитики прогнозируют, напротив, падение курса рубля. Одним из факторов, который на это повлияет, станут президентские выборы в США».

Как пояснила Кошелева, в ситуации с победой демократов риск дальнейшего ослабления российской экономики сильно повышается, так как демократы открыто называют Россию главной угрозой своей безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что вместо того, чтобы хранить основную часть сбережений в валюте, граждане РФ могли бы перевести их в акции и облигации как российских, так и заграничных компаний.