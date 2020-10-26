Москва, 26 октября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. На азиатской сессии 26 октября цена на нефть сорта Brent снижалась до $40,35 за баррель. Нефтяной рынок стал чувствительным к пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В США и странах Европы два дня подряд фиксируется рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Италия объявила о частичном локдауне, а Испания ввела общенациональный комендантский час. Ухудшение перспектив мирового спроса на нефть сдерживает покупателей.

Цена нашла поддержку на уровне $40,50. Если каким-то чудом покупатели смогут ее поднять до $42,20, то нивелируют «медвежьи» настроения.

Это позволит им продержаться до выборов в США выше отметки $40 за баррель. Позитивным техническим сигналом для покупателей станет рост котировок выше $40,40.

Поддержать нефтяной рынок способны дополнительную стимулы со стороны ОПЕК+. Представители стран-участниц соглашения сходятся во мнении, что восстановление мирового рынка нефти является неустойчивым и хрупким из-за второй волны коронавируса», — пояснил эксперт.

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