Ярославль, 26 октября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Защитники культурного наследия и общественники Ярославского района возмущены сносом водонапорной башни на станции Лютово Северной железной дороги. Об этом они написали в статье, посвященной сносу исторической постройки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Дмитрия Колчина в Facebook Снос башни на станции Лютово

«22 октября 2020 года уникальная постройка 1887 года была снесена самой железной дорогой. Более 130 лет никому не мешала и вдруг, без всякого обсуждения и согласования, даже простого информирования исчезла в несколько часов. История получила широкий резонанс в социальных сетях. Водонапорная башня была самой старой каменной гражданской постройкой на территории нашего края. Старинное деревянное здание вокзала уже много лет спрятано под саркофаг из профнастила. А с разрушением водонапорной башни историческая среда станции теперь полностью уничтожена. Хочется понять, как обозначенный в виртуальной приемной железной дороги слоган «Мы меняемся для вас», связан с этой историей. Если человек забывает свое прошлое, какое у него будущее? А если целая отрасль?», — говорится в статье.

Статью подписали председатель Ярославского районного отделения ВООПИиК Дмитрий Колчин, директор Мокеевской средней школы Елена Парамонова, депутат муниципального совета Туношеского поселения Максим Ахапкин, руководитель детского общественного объединения «Искатели» Валентина Мякина и председатель Совета ветеранов Лютовского сельского округа Валентина Чирикова.

Общественники говорят о большом значении разрушенной башни.

«Станция Лютово имеет богатую историю. С именем профессора математики Московского университета, друга Герцена и Гоголя Федора Васильевича Чижова связано строительство железной дороги через нашу местность. В 1887 году об открытии дороги Ярославль — Кострома сообщала газета «Ярославские губернские ведомости». По сведению старожилов, деньги на железнодорожные постройки около станции Лютово дали местные купцы Вахромеевы и помещики Варенцовы… 9 июля 1941 года прибыл первый эшелон с дети из Ленинграда, а весной 1942 года на станцию Лютово прибывали первые эшелоны из блокадного Ленинграда с измождёнными детьми, которые находили приют и помощь в нашем крае. А сколько поколений ребятишек приезжали на поездах в Лютово в размещённые в округе пионерские лагеря. Станция Лютово известна по кадрам документальных и художественных фильмов. В 1970 году режиссёром фильма «Красная площадь» Василием Ордынским станция была выбрана для съёмок, так как на ней сохранились исторические постройки XIX столетия: само здание станции, водонапорная башня, склады, магазин, чайная и др.», — говорится в статье.

Несмотря на солидный возраст, башня не являлась объектом культурного наследия.