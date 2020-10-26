Москва, 26 октября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 октября на сайте организации.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов потерял одну позицию, опустившись с 17-го на 18-е место. В первой десятке изменений не произошло: Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили шестое и восьмое места соответственно.

Рейтинг ATP от 26 октября: